РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке жилого дома в деревне Сынково Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В ночь на вторник в 00:12 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в хозпостройке в деревне Сынково на улице Молодежная, 13. Огнеборцы ликвидировали последствия пожара в 1:54.

В тушении возгорания принимали участие три единицы техники и 11 человек.