РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. Художественный руководитель хоровой школы «Алые паруса» из подмосковного Красногорска Елена Володина стала лауреатом премии правительства РФ имени Анатолия Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры, сообщается на официальном сайте министерства культуры РФ.

Церемония награждения премиями правительства Российской Федерации в области культуры за 2020 год состоялась в Большом театре 7 июня. Награды лауреатам вручала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Все вы посвятили российской культуре огромную часть своей жизни, и именно благодаря вам наше богатое наследие бережно хранится и активно обогащается. И, конечно же, важно, что ваш подвижнический труд оценен столь высокой государственной наградой. Это не только знак признания высочайшего качества ваших работ, но и стимул для дальнейших свершений», - отметила Любимова на открытии церемонии.

В номинации «Педагогический работник» награды удостоена преподаватель, художественный руководитель детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» из подмосковного Красногорска Елена Володина. Она отметила, что столь высокая награда является признанием значимости и важности педагогической деятельности.

«Поддержка правительства РФ в сохранении нашего национального достояния в виде грантов, премий, стипендий для одаренных детей и талантливой молодежи является залогом благополучия и процветания Отечества», - сказала Володина.