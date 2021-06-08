РИАМО - 8 июн. В подмосковном Сергиевом Посаде задержали двоих мужчин 24 и 48 лет, подозреваемых в серии квартирных краж на сумму около 1,3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники отжимали пластиковые окна, либо повреждали замки входных дверей, незаконно проникали в квартиры, откуда похищали ювелирные украшения, денежные средства, мобильные телефоны и другие личные вещи граждан», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, мужчин задержали при поддержке Росгвардии. В местах их проживания обнаружили и изъяли 19 мобильных телефонов, SIM-карты, банковские карты, ювелирные украшения, наручные часы, радиоприемники, орден «Знак Почета», а также иные ранее похищенные вещи.

Установлена причастность подозреваемых к трем кражам в Сергиево-Посадском городском округе. Уголовные дела возбуждены по статье «Кража».

Подозреваемых заключили под стражу. Полицейские устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям.