РИАМО - 8 июн. В среду, 9 июня, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция на тему: «Итоги социального раунда «Безопасная мобильность» и анонс социального раунда «Некуда спешить».

В мероприятии примет участие заместитель начальника полиции – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

Место проведения: пресс-центр РИАМО (г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.

С собой просьба иметь маску.