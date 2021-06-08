РИАМО - 8 июн. Эксперты разработали экспресс-курс для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), чтобы помочь им подготовить свои проекты для участия в конкурсе грантов мэра Москвы, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

На вебинарах эксперты расскажут, как обосновать актуальность проекта и правильно сформулировать его цели и задачи. Также представителям НКО пояснят, как грамотно рассчитать бюджет и подготовить отчет о результатах работы.

Всего для социально ориентированных НКО подготовят 13 вебинаров и 25 очных занятий, на которых им помогут довести проект до конца и заполнить заявку на конкурс.

Заявки от НКО на участие в конкурсе грантов мэра Москвы принимают до 25 июня на сайте. Победители в разных номинациях могут стать обладателями грантов в размере до 5 млн рублей.