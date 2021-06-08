РИАМО - 8 июн. В ТиНАО в поселке Киевский построят учебный корпус для школы № 1391, здесь будут учиться восемь классов начальной школы (200 человек) и четыре группы дошкольников (100 человек), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Площадь трехэтажного корпуса составит порядка 5 тыс. кв. м. Внутри оборудуют столовую, библиотеку, спортивный комплекс, зрительный зал и другие помещения.

В ходе благоустройства сделают зоны отдыха, подъездную дорогу и спортивные площадки. Проект согласовала Москомархитектура.

Здание возведут на средства Адресной инвестиционной программы Москвы. С 2021 по 2023 годы в столице планируют построить 180 зданий школ и детских садов. С 2011 года в городе возвели 440 зданий образовательных учреждений. В частности, с 2012 года в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 56 детских садов и 19 школ.​