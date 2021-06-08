РИАМО - 8 июн. Серию встреч и мастер-классов для руководителей добровольческих объединений страны проводит ресурсный центр «Мосволонтер», на них приехали добровольцы из 14 регионов РФ, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Мероприятия проходят с 7 по 12 июня.

«Московские волонтеры расскажут коллегам о действующих в городе социально ориентированных проектах и лучших добровольческих практиках», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что за неделю занятий участникам стажировки представят спецпрограмму, в которую включили культурное, спортивное, событийное и иные направления добровольчества.

На стажировку в столице приехали 18 волонтеров из Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев, Амурской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

В рамках программы стажировки участников познакомят с деятельностью волонтеров-медиков в мегаполисе. Добровольцы-экологи расскажут о своих мероприятиях и опыте по организации раздельного сбора отходов.

Отдельное внимание в рамках мероприятий уделят вопросам доступности городской среды. Еще для гостей проведут интерактивную игру, которая направлена на работу в команде.

Во время встреч с представителями московкого комитета общественных связей и молодежной политики обсудят меры поддержки гражданских инициатив в столице и других городах страны.

В свободное время участников стажировки пригласят на обзорные экскурсии по мегаполису и выставку некоммерческих организаций столицы.

Данное мероприятие организовано в рамках программы мобильности добровольцев Ассоциации волонтерских центров. Участниками этой программы в 2019-2020 годах стали свыше 5 тыс. человек из 84 регионов страны.