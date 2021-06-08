РИАМО - 8 июн. Рабочие приступили к возведению станций «Академическая» и «Улица Строителей» на центральном участке Троицкой линии московского метро, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«Строители вышли на площадки двух станций центрального участка Троицкой линии – «Академическая» и «Улица Строителей». Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты. В настоящее время производится ограждение стройплощадок», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что на «Академической» рабочие начали монтаж ограждающих конструкций котлована. Они готовы уже на 15%. К активной разработке грунта планируют приступить в августе.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на «Улице Строителей» ведется сооружение пионерной траншеи. После этого планируется приступить к устройству ограждающих конструкций котлована.
Центральный участок Троицкой линии метро протяженностью свыше 7 км от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» позволит обеспечить тесную интеграцию новой Москвы в транспортную систему столицы.
В целом Троицкая линия метро протянется почти на 40 км. Она соединит городской округ Троицк и Московское центральное кольцо. В зоне притяжения новой ветки подземки живут более 1 млн человек, работают либо учатся еще несколько сотен тысяч. Ежедневно линия будет обслуживать около 100 тыс. пассажиров.
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