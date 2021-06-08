РИАМО - 8 июн. С наступлением лета в Москве усилили контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с наступлением пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в городе создана специальная группировка пожарных и спасателей численностью более 30 тысяч человек и свыше 4,5 тысячи единиц техники.

Заранее были реализованы превентивные мероприятия для предотвращения возгораний.

«Во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО обустроены противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, проведена опашка 1,5 тысяч километров вдоль садоводческих товариществ и населенных пунктов», — сказал Бирюков.

Он добавил, что ежедневно ведется мониторинг ситуации с воздуха силами вертолетов Московского авиацентра. С 1 мая они совершили более 170 разведок.