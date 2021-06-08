РИАМО - 8 июн. Во вторник местами в Подмосковье ожидается гроза, ливень и град, при грозе ветер может усиливаться до 15 м/с, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

При грозе нельзя прятаться под одиноко стоящим деревом и высокими металлическими конструкциями. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке и антеннам, в доме лучше выключить все электроприборы.

Во время сильного ветра опасность для жизни представляют деревья, слабо укрепленные конструкции, ЛЭП. Автомобилистам, которых непогода застигла во время поездки, спасатели рекомендуют остановиться на обочине.

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