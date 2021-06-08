РИАМО - 8 июн. Компания Apple представила новые операционные системы iOS 15 и iPadOS 15, открытое бета-тестирование начнется уже в июне, сообщает kp.ru.

Обновили приложение FaceTime. В нем появилось множество новых функций. Владельцы iPhone теперь могут выделять голос говорящего, что говорит об улучшении системы шумоподавления. Появится режим «Сетка» для групповых созвонов и портретный режим с размытым фоном.

Еще производители Apple дали возможность просматривать видео «картинка в картинке» благодаря новой функции SharePlay. По-новому начнут отображаться уведомления: появится специальная сводка, позволяющая пользователю концентрироваться только на самом важном, а специальная возможность «Фокус» с использованием искусственного интеллекта позволит отключить то, что не нужно и отвлекает.

Также камера телефона теперь сможет переводить текст с фотографии. Можно будет искать объекты на снимках. Значительные изменения коснутся приложений «Кошелек», «Погода» и «Карты».