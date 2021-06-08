РИАМО - 8 июн. В центре Москвы в 2021 году дополнительно установят более 650 фонарей по просьбам горожан, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фонари появятся во дворах, на придворовых площадках, а также на территориях образовательных учреждений.

Фонари оборудуют светодиодными светильниками, которые экономят расход электрической энергии, а также снижают нагрузку на электросети. Больше всего фонарей установят в районах Пресненский, Басманный и Хамовники.

Светодиодные светильники экономно тратят энергию, тем самым снижая нагрузку на городские электросети.