РИАМО - 7 июн. В Москве начались резервные дни для сдачи ОГЭ, экзамены будут сдавать более 5 тысяч выпускников, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Основной период сдачи экзаменов ГИА-9 проходит с 24 мая по 2 июля. 8 июня ребята будут сдавать сдают ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку.

Руководитель регионального центра обработки информации города (РЦОИ) Оксана Карклина сообщила, что в резервные дни экзамен будут сдавать те, кто пропустил сдачу в основные дни по уважительной причине.

16 июня можно будет проверить свои знания по математике. Есть и другие резервные сроки: 30 июня можно будет сдать русский язык, а 2 июля – математику.

Те, кто будет сдавать экзамены 8 июня, смогут узнать о своих баллах не позднее 16 июня. А те, кто будет экзаменоваться 16 июня – не позднее 22 июня. Сдающие 30 июня узнают результат после 6 июля.

Итоги экзаменов от 2 июля огласят 8 июля. Информацию выложат в личном кабинете участника ГИА-9 на mos.ru. О результатах сообщат и в образовательную организацию.