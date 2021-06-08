РИАМО - 8 июн. В подборку «Летнее чтение» сервиса поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» вошли 25 произведений, сообщается на официальном сайте мэра города.

Среди новинок — романы, повести и рассказы Рея Брэдбери, Джерома К. Джерома, Фионы Валпи, Дины Рубиной, Нины Георге, Элизабет Гилберт, Трумэна Капоте, Эрнеста Хемингуэя.

Обладатели читательского билета могут забронировать книгу в библиотеке на портале mos.ru. Например, любителям российской классики доступны произведения братьев Стругацких, Михаила Шолохова и Михаила Булгакова.

Отдельные подборки для летнего чтения подготовили для школьников начальных, средних и старших классов. Сервис «Библиотеки Москвы» помогает не только забронировать понравившееся издание, но и найти книгу в одной из городских читален, а также продлить срок ее хранения после оформления заказа.