РИАМО - 8 июн. Министр обороны России Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов и раскритиковал служащих за недостатки в организации работы, сообщает РБК.

Видео из военкомата опубликовано на платформе «Яндекс. Дзен». В кадре видно, как Шойгу заходит в комнату и недовольно высказывается по поводу организации работы. В частности, министр раскритиковал служащих за отсутствие необходимой техники.

«Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая», — говорит Шойгу на видео.

Ранее глава Минобороны поручил разобраться с бездушием и формализмом военкоматов при работе с людьми. Шойгу подчеркивал, что не позволит подрывать веру военнослужащих в руководство.

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