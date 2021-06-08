РИАМО - 8 июн. Министр обороны России Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов и раскритиковал служащих за недостатки в организации работы, сообщает РБК.
Видео из военкомата опубликовано на платформе «Яндекс. Дзен». В кадре видно, как Шойгу заходит в комнату и недовольно высказывается по поводу организации работы. В частности, министр раскритиковал служащих за отсутствие необходимой техники.
Ранее глава Минобороны поручил разобраться с бездушием и формализмом военкоматов при работе с людьми. Шойгу подчеркивал, что не позволит подрывать веру военнослужащих в руководство.
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