РИАМО - 8 июн. Этим летом некоторые российские пенсионеры, семьи с детьми и беременные могут рассчитывать на новые социальные выплаты или повышение уже существующих пособий, сообщает «Прайм».

По словам генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского, 1 августа произойдет перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Максимальное увеличение составит 3 индивидуальных пенсионных коэффициента, один ИПК в этом году составляет 98,86 рубля.

Беременным, находящимся в трудном финансовом положении, президент РФ Владимир Путин пообещал выплаты в размере 6350 рублей. Также рассчитывать на деньги от государства смогут женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Эти пособия начнут выплачивать с 1 июля.

Неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет с июля смогут получать 5650 рублей ежемесячно. Данная выплата распространяется только на нуждающихся.

Также в текущем году президент предложил повторно выплатить по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 8 до 16 лет. Деньги смогут получить и родители первоклассников, которые отправятся в школу этой осенью. Выплатить денежные средства собираются в августе.

Юрист также напомнил, что до 1 июля должен окончательно завершиться переход всех получателей социальных выплат на карту национальной платежной системы «Мир».