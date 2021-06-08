РИАМО - 8 июн. Московские рентгенологи проанализировали данные более 2 млн медицинских исследований с помощью алгоритмов компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Нейросети начали обрабатывать медицинские изображения более года назад. Данные более чем 1,3 тыс. аппаратов лучевой диагностики находятся в облачном хранилище.

Благодаря нововведению время на описание снимка сократилось в среднем на 30%. В экстренных ситуациях протокол по итогам исследований рентгенолога могут предоставить за 5 минут.

Искусственный интеллект в режиме реального времени помогает определять патологические изменения в организме пациента. В частности, алгоритмы помогают выявлять рак легкого, патологии легких, а также рак молочной железы.

В течение года столичные врачи-рентгенологи смогут использовать новые технологии в исследованиях по 13 направлениям. Например, в июне алгоритмы искусственного интеллекта начнут применять для диагностики остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерной томографии.​

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