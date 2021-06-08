РИАМО - 8 июн. В 2020 году объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» вырос более чем на 35% по сравнению с 2019 годом, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В 2020 году резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» инвестировали в развитие столичной экономики 8,9 млрд рублей. Это на 35% больше, чем годом ранее, когда объем инвестиций составлял 6,6 млрд рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, по итогам 2020 года совокупный объем инвестиций резидентов технополиса за все время его работы достиг свыше 37,5 млрд рублей. В прошлом году наибольшее число инвестиций вложили производители медицинских изделий, оборудования и лекарств. Объем их инвестиций превысил 5 млрд рублей.

Кроме того, в 2020 году предприятия микроэлектроники инвестировали 2,7 млрд рублей. Резидентам «Технополиса «Москва» доступны такие меры поддержки, как освобождение от налога на землю, транспорт и имущество. ​

Новая жизнь промзоны АЗЛК: как будет развиваться технополис «Москва»>>