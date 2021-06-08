РИАМО - 8 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) стало одним из победителей конкурса для региональных СМИ «Вместе медиа. Онлайн» сезона 2020-2021 годов в Центральном федеральном округе.

В ходе конкурса определялись лучшие журналистские онлайн-материалы. Анонс подкаста РИАМО «Путь-дорога» в Instagram завоевал первое место в номинации «Пост в социальных сетях и мессенджерах». В посте рассказывается о путешествии в усадьбы Шахматово и Тараканово, где жил и творил поэт Александр Блок.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в столичном регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

Подкаст «Путь-дорога» — проект РИАМО, посвященный путешествиям по Подмосковью. Ведущие подкаста рассказывают о посещении достопримечательностей региона и местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».