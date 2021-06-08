РИАМО - 8 июн. Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла из 10 возможных, вечером в городе ожидаются восьмибалльные пробки, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Утром движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах. Свободно едут Звенигородское шоссе, Ленинский и Кутузовский проспекты.

Ранее водителям сообщили о создании дополнительной полосы для движения на участке от 2-й до 1-й Брестской улицы в центре Москвы. Полоса появится летом в рамках изменения схемы движения на площади Тверская застава.