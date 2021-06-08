РИАМО - 8 июн. Почти 20 тыс. посетителей павильонов «Здоровая Москва» получили первый компонент вакцины от коронавируса, там же можно пройти обследования на другие болезни, сообщается на официальном сайте мэра города.
Прививается каждый четвертый посетитель павильонов. Ввести вакцину можно в 100 пунктах на базе городских поликлиник и в частных медицинских организациях.
Еще сделать прививку можно с помощью выездной бригады. А посетители павильонов также могут пройти обследование сердца, легких, щитовидной железы и сделать другие обследования.
До 1 июля в павильонах «Здоровая Москва» проходит программа «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» для горожан старше 60 лет, Сделав прививку от коронавируса, они получают подарочную карту с баллами и электронный сертификат.
На сегодняшний день в программе приняли участие свыше 155 тыс. человек.
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