РИАМО - 8 июн. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как отмечается в письме в адрес руководства страны, в ФНПР озабочены затяжкой выполнения поручения Путина по индексации пенсий указанной категории пенсионеров.

Как отметил Шмаков, федеральное правительство не приняло проекты законов по этой теме, которые подготовили депутаты. По его мнению, пауза с исполнением поручения президента о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч россиян. В связи с этим президента попросили вмешаться в ситуацию.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — подчеркивается в письме.

Ранее в российском правительстве заявили о подготовке предложения в целях реализации поручения президента об индексации пенсий работающим пенсионерам. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что власти ищут источники финансирования индексации, данный вопрос могут решить уже в новом бюджетном цикле.

Россиянам рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию>>