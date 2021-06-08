РИАМО - 8 июн. Во вторник при переменной облачности в столичном регионе пройдет кратковременный дождь, также ожидается гроза и град, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 23 до 25 градусов, в Подмосковье - от 20 до 25 градусов.

Северо-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - около 60%.

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