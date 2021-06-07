РИАМО - 7 июн. Пассажиры могут встретить на маршрутах автобусы «Мострансавто», украшенные яркими баннерами «Лето в Подмосковье», всего украсили более 120 автобусов, сообщает пресс-служба компании.

Предприятие участвует в информационной кампании правительства Московской области по популяризации летнего отдыха в регионе и туристических мест уже третий год подряд.

В этом сезоне в проекте задействовано более 120 автобусов большого класса, два из которых забрендированы полностью и работают на маршрутах №339 «Одинцово – Москва (м. «Парк Победы»)» и №436 «Дом правительства Московской области – Москва (м. «Тушинская»)».

Левый и правый борта автобусов украшены тематической символикой проекта с QR-кодом, ведущим на страницу сайта «Путеводитель по Подмосковью», где можно ознакомиться с программой летних мероприятий и туристическими маршрутами в регионе.

Также в салонах размещено около 2 тыс. оформленных в едином стиле информационных стикеров. Красочные автобусы курсируют по городским, пригородным и междугородным маршрутам.

В проекте задействованы автобусы из всех 12 МАП компании, в том числе МАП №1 Люберец, МАП №9 Долгопрудного, МАП №11 Балашихи и МАП №12 Ногинска.

В пассажирском транспорте регионе следует надевать защитные маски или респираторы.