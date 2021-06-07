РИАМО - 7 июн. Московская область стала одним из лидеров среди российских регионов по комплексному развитию территорий, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что лидерами по комплексному развитию территорий также являются Тюменская, Нижегородская, Липецкая, Тульская области, Сахалин и Татарстан.
По словам вице-премьера, часть регионов страны оказалась не готова к работе по комплексному развитию территорий.
«Губернаторы и их подчиненные зачастую не понимают, как им правильно применять законы и финансовые инструменты для перестройки своих городов. Поэтому чиновникам правительства и администрации президента придется заново учиться», – сказал Хуснуллин в эфире RTVI.
В стране панируется провести учебу для чиновников, на которой расскажут, как развивать территории, как заниматься привлечением инвестиций и о многом другом.
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