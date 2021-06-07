РИАМО - 7 июн. ЦКАД и трасса М-11 Москва-Петербург готовы к тому, чтобы запустить по ним беспилотный транспорт, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день мы не можем перевозить миллионы тонн грузов по воздуху, никогда по себестоимости. Поэтому альтернативы - только «железка» и автомобильная дорога, причем скоростная и беспилотная», — сказал Хуснуллин в интервью телеканалу RTVI.

Он отметил, что в этом плане Россия продвинулась на шаг вперед относительно других мировых стран. Следующий этап в этом направлении — дорога до Казани.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Она идет в обход населенных пунктов на расстоянии в 50 км от МКАД. Протяженность дороги составляет 336 км. Последний участок ЦКАД планируют запустить в регионе этим летом.