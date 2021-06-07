РИАМО - 7 июн. Мужчина получил травму из-за упавшего дерева в центре столицы, специалисты начали доследственную проверку, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

7 июня вблизи жилого дома на улице Рочдельской в столице из-за шквалистого ветра произошло падение дерева на автомобиль, в котором находился мужчина 1989 года рождения.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

В настоящее время идут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также проверку по данному инциденту проводит московская прокуратура.