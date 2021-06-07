РИАМО - 7 июн. В Басманном районном суде столицы присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 27-летнего москвича, который убил свою невесту, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

19 июля 2020 года подсудимый был в квартире в Колпачном переулке вместе со своей 26-летней невестой. Они поссорились, и подсудимый нанес руками, ногами и неизвестным предметом более 80 ударов по различным частям тела потерпевшей. Он бил девушку по голове, туловищу и конечностям.

Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы, также у нее диагностировали переломы костей лицевого и мозгового отделов черепа.

Тело девушки обнаружила мать подсудимого и вызвала полицию. Мужчина был задержан 11 августа 2020 года.