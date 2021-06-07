РИАМО - 7 июн. Посетители гастрономического фестиваля «Купеческий вкус» в подмосковном Серпухове смогли создать свою собственную открытку, они отправили необычные карточки из историко-художественного музея, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Для мероприятия создали открытки с пустой лицевой стороной для творческого мастер класса. Каждый гость смогу изобразить что-то свое.

Дети рисовали природу и сладости, взрослые выбирали сценки чаепития и писали теплые послания.

«Почта России» и Серпуховский историко-художественный музей сотрудничают более 3 лет.

В 2019 году в честь Дня рождения почтовой открытки «Почта России» установила на фасаде здания почтовый ящик. С этого дня все туристы отправляют открытки своим любимым и друзьям в любую точку мира прямо из музея.