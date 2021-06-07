РИАМО - 7 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность работы, которая ведется в городских округах с учетом запросов и предложений жителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы видим, что те главы, которые регулярно встречаются с жителями, делают обходы, объезжают территорию, поднимаются в рейтинге доверия. Хочу еще раз указать всем руководителям муниципалитетов на важность этой работы», — отметил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он попросил глав округов вникать в те вопросы, которые возникают на вверенной им территории.

«Это позволит нам оперативно, своевременно решать проблемы и обеспечивать перемены», — добавил губернатор.