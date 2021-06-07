РИАМО - 7 июн. В городском округе Серпухов реализуется 5 крупных инвестиционных проектов, предусматривающих создание свыше 500 рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов глава Серпухова Юлия Купецкая доложила о произошедших в муниципалитете переменах.

Она отразила основные результаты работы, проводимой в округе в сферах экономики, здравоохранения, образования, спорта, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии.

Для повышения качества и доступности медпомощи в микрорайоне Ивановские Дворики возведут современную поликлинику на 700 посещений в смену. В сельских населенных пунктах ведется ремонт амбулаторий, изменения коснутся 11 тыс. местных жителей.

В городском округе строят новые образовательные учреждения – школу на 825 мест и детский сад на 250 мест. Также ведется ремонт 11 школ и 10 детских садов.

Для более активного приобщения жителей к здоровому образу жизни и созданию дополнительных условий для занятий спортом в Серпухове открылся первый муниципальный ФОК с бассейном, в котором предусмотрены занятия для жителей старшего возраста, являющихся членами клуба «Активное долголетие».

Также для местных жителей стали доступны профессиональный скалодром, площадка для занятий городошным спортом, ледовая арена.

В этом году в рамках программы благоустройства на территории округа приводятся в порядок 10 отделений «Почта России», ведется ремонт дорог и тротуаров. Также предусмотрена реконструкция Центрального городского парка имени Олега Степанова и парка «Жемчужина» — в частности, там будут обустроены зоны отдыха для всех возрастных категорий, выделены концертные площадки, благоустроены территории у воды.

С учетом запросов и предложений жителей благоустроят пешеходную зону в поселке Большевик, проведена реконструкция памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны и сквера в поселке Пролетарский.

Для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок установлены экопункты на 4 городских площадях Серпухова – Привокзальной, Владимира Храброго, Ленина, Юбилейной.

В рамках областной программы «100 прудов и озер», которая была разработана по поручению губернатора, до 15 сентября будет выполнена очистка пруда в деревне Трухачево.