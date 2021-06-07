РИАМО - 7 июн. Для бизнес-школ Подмосковья предложили расширить налоговые льготы, их предоставят не только по программе MBA, но и по другим международным программам, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На заседании парламента 10 июня депутаты планируют рассмотреть законопроект о расширении налоговых льгот для организаций дополнительного образования.

На сегодняшний день образовательные организации могут не платить налог на имущество и транспортный налог. Но для этого не менее 50% их выручки должны поступать от программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)».

Такое условие действует с 2011 года. При этом с момента принятия данной статьи выбор высококачественных образовательных программ, отвечающих международным стандартам, значительно расширился и в настоящий момент не ограничивается только MBA.

Поэтому законопроектом предлагается внести в необходимую долю выручки 50% и другие программы для руководителей организаций. Они должны включать международные модули обучения, или в них должны участвовать преподаватели из иностранных государств, а их продолжительность должна быть не менее 160 академических часов.