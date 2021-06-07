РИАМО - 7 июн. Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня в рамках национального проекта «Образование», Подмосковье представят 7 участников, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Подмосковье представляют Алексей Деменев (Мытищи), Михаил Иванов (Красногорск), Дмитрий Корэ (Долгопрудный), Татьяна Романишина (Серпухов), Галина Спиридонова (Зарайск), Дарья Хрипунова (Зарайск), Наталья Шмелева (Звенигород).

Всего в финал прошли 200 человек.

По словам заместителя гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антона Серикова, перед участниками поставили свои задачи такие крупнейшие организации, как «Росконгресс» и «Роскосмос», авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия». Поэтому в этом году к проектам изначально были завышенные требования, но их позволяли доработать. Для качества результата участникам предложили большую образовательную программу.

«Все это способствовало высокому уровню проектов, которые были представлены на полуфиналах. Можно констатировать, что уровень проектов вырос, кроме этого, они стали более разнообразными и нестандартными. Надеемся, что большинство из них будет реализовано и привлечет туристов в регионы России», – сказал Сериков.

Цель конкурса «Мастера гостеприимства» – раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере гостеприимства и туризма, формирование новых традиций. Лучшие проекты, представленные на конкурсе, получат гранты, сертификаты и помощь специалистов.