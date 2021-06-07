РИАМО - 7 июн. Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил порядок доставки пьяных граждан в вытрезвители, сообщает РИА Новости.

Людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения могут доставить в медорганизации, в спецучреждения или в служебные помещения «территориальных органов или подразделений полиции». В вытрезвители будут направлять с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, поездов, аэропортов и других общественных мест граждан, которые не могут самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве.

Также в вытрезвители будут отправлять пьяных людей, находящихся в жилище и способных причинить вред жизни и здоровью других граждан, а еще нанести ущерб имуществу. В том числе данная работа будет проводиться по письменному заявлению россиян.

Полицейские должны оказать пьяным первую помощь и вызвать скорую медпомощь, если в этом будет необходимость. Об инциденте они должны доложить в дежурную часть. Еще сотрудники полиции обеспечивают сохранность личного имущества гражданина.

Акт с информацией о пьяном человеке составляется в произвольной форме. Там необходимо обязательно указать данные полицейского, место, куда доставили пьяного и его Ф.И.О.

В правилах прописаны меры безопасности для полицейских. Они обязаны доставлять пьяных в спецучреждения вдвоем и только после осмотра на наличие оружия у гражданина.