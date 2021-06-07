РИАМО - 7 июн. Всемирный день безопасности пищевых продуктов отпраздновали в России 7 июня, его ввели с 2016 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В этом году темой Всемирного дня безопасности пищевых продуктов стало «Безопасное продовольствие для здорового будущего».

Использование безопасных пищевых продуктов положительно отражается на благополучии людей, планеты и экономики.

С 2019 года в России организована система мониторинга за состоянием и качеством питания населения. Проводится оценка фактического питания людей. Специалисты отслеживают, какие продукты используются и в каком количестве, как часто это происходит.

Также эксперты следят за тем, что едят дети в организованных коллективах, за региональными особенностями питания.

Суммарно в 2019–2020 годах оценка питания обучающихся прошла в 5083 школах, были опрошены 50 098 учеников начальной, средней и старшей школы, а также их родители.

В 2020 году территория исследования школьного питания включала 24 региона Российской Федерации. В 2021 году планируется расширить охват и провести исследование в 49 регионах.