РИАМО - 7 июн. На прошлой неделе в медицинских организациях Московской области зарегистрировали 4 407 обращений за медицинской помощью после присасывания клещей, среди них 1 094 случаев с детьми, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 3 391 случай присасывания, среди которых 1 285 случаев, когда насекомое атаковало ребенка.
Наибольшее количество обращений в медицинские организации зарегистрировано в Орехово-Зуевском округе, Дмитрове, Павловском Посаде, Раменском, Балашихе и Коломне.
Людям проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. В конце мая было привито 3 753 человека, в том числе 1 745 детей.
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