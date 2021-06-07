РИАМО - 7 июн. На прошлой неделе в медицинских организациях Московской области зарегистрировали 4 407 обращений за медицинской помощью после присасывания клещей, среди них 1 094 случаев с детьми, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 3 391 случай присасывания, среди которых 1 285 случаев, когда насекомое атаковало ребенка.

Наибольшее количество обращений в медицинские организации зарегистрировано в Орехово-Зуевском округе, Дмитрове, Павловском Посаде, Раменском, Балашихе и Коломне.

Людям проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. В конце мая было привито 3 753 человека, в том числе 1 745 детей.

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