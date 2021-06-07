РИАМО - 7 июн. Московское областное УФАС России выписало второй штраф АО «Оборонэнерго» на сумму 600 тыс. рублей по делу об административном правонарушении, компания нарушила правила техприсоединения к электричеству, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление обратился житель городского поселения Голицыно Одинцовского округа с жалобой на несоблюдение компанией правил технологического присоединения. Фирма не выполнила мероприятия по осуществлению техприсоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

В ходе расследования сотрудники управления установили, что АО «Оборонэнерго» нарушило правила технологического присоединения. Также сотрудники ведомства установили, что организация ранее уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В адрес компании внесено представление об устранении причин, которые привели к совершению административного правонарушения.