РИАМО - 7 июн. Москвичам в последние годы купить билет на проезд в метро стало быстрее и проще, время покупки проездного уменьшилось в 2 раза, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Также в 3,3 раза уменьшилось время ожидания в очереди на покупку билета. В среднем пассажиры городской подземки тратят на приобретение проездного 23 секунды.

За последние годы в Московском метрополитене обновили оборудование в кассах, а также оснастили их безналичными аппаратами, внедрили стандарт взаимодействия кассиров с пассажирами.

Также в метро выросло количество способов оплаты проезда, в том числе и прямо на турникетах, а еще появились билетные автоматы в переходах и на станциях (на сегодняшний день их порядка 2 тыс.).

Таким образом, пассажиры московской подземки экономят на покупке билетов 7 часов в год.