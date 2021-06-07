РИАМО - 7 июн. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, профессор, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева рассказала о нескольких скоропортящихся продуктах, которые способны вызвать отравление, сообщает Nation News.

Она отметила, что лето — то время, когда многие готовят много блюд для дачного застолья.

«При этом лето — это достаточно жаркий период, поэтому скоропортящиеся продукты действительно могут нанести вред здоровью человека, если не обращать внимание на сроки годности во время приобретения продуктов, на сроки реализации, в период хранения продуктов дома, особенно вне холодильника, и на сроки хранения уже готовых блюд или полуфабрикатов», — сказала Королева.

Она отметила, что стоит быть очень внимательными при выборе продуктов в магазине, особенно к молочным и кисломолочным продуктам, соусам и заправкам.

«Нужно внимательно относиться к продуктам, которые мы покупаем. Нужно обращать внимание на готовое мясо и заправку. Но лучше самостоятельно мариновать мясо. При этом же можно использовать и газированную воду, и сок граната или кислых ягод. Спустя три часа после начала маринования, можно готовить само мясо», — сказала Королева.