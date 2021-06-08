РИАМО - 8 июн. В Репинском сквере в центре столицы начались работы по благоустройству, там создадут прогулочную зону с качелями и установят современные детские площадки, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приведем в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы. Там будут максимально сохранены существующие и высажены новые деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 40-х годов прошлого века», - отметил Бирюков.

Он уточнил, что на территории планируется обновить тротуары, в северной части сквера появится променад с городскими качелями, дизайн которых напоминает облик нового корпуса Третьяковской галереи и еще рамы картин.

По его словам, для любителей спорта в сквере оборудуют две спортплощадки, еще там появятся две детские игровые площадки с современным оборудованием.

Бирюков добавил, что в рамках работ по благоустройству в сквере создадут проход от Болотной набережной. Таким образом, там появится новый удобный маршрут между Болотной и Софийской набережными.