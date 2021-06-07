РИАМО - 7 июн. АО «Мособлэнерго» на прошлой неделе заменило 153 опоры и реконструировало 8,9 км ЛЭП в городских округах Подмосковья, сообщает пресс-служба компании.

«Министерством энергетики Московской области ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также проводятся мероприятия по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения выполняются с марта в 11 проблемных округах Подмосковья: Раменский, Домодедово, Щелково, Пушкинский, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуевский, Истра, Люберцы и Красногорск.

Все проводимые и запланированные работы по обновлению электросетевого комплекса округа позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей, проживающих в этих районах.