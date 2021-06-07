РИАМО - 7 июн. В Московской области запущен пилотный проект по внедрению единого стандарта поликлиник, сейчас в него вошли пять медучреждений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В пилотный проект вошли поликлиники в городских округах Балашиха, Одинцовский, Люберцы, Химки и Ступино.
Она уточнила, что администраторы поликлиник прошли курсы бесконфликтного общения.
Еще проект включает в себя современную навигацию, создание зоны комфортного ожидания для пациентов, а также введение униформы для сотрудников.
Проект в несколько этапов планируется расширить на другие поликлиники Московской области.
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