РИАМО - 7 июн. В Московской области запущен пилотный проект по внедрению единого стандарта поликлиник, сейчас в него вошли пять медучреждений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В пилотный проект вошли поликлиники в городских округах Балашиха, Одинцовский, Люберцы, Химки и Ступино.

«Единый стандарт поликлиник – это новый формат работы амбулаторного звена. Особый акцент мы делаем на пациентоориентированности», - сказала зампредседателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она уточнила, что администраторы поликлиник прошли курсы бесконфликтного общения.

Еще проект включает в себя современную навигацию, создание зоны комфортного ожидания для пациентов, а также введение униформы для сотрудников.

Проект в несколько этапов планируется расширить на другие поликлиники Московской области.