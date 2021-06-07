РИАМО - 7 июн. В книжном магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» 9 июня состоится встреча с блогером «Яндекс.Дзена» Анной Денисовой, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Во время встречи с Денисовой, автором книги «Яндекс.Дзен. Как создать свой блог и сделать его популярным», обсудят, как выбрать интересную тему, найти свою аудиторию и зарабатывать на жить с помощью ведения блога.

Денисова - предприниматель, создатель рекламного агентства ADENISOVA, автор первого курса о «Яндекс.Дзене», амбассадор платформы и популярный блогер с аудиторией более 170 тысяч человек. Главный принцип ее книги: «Минимум воды — максимум практики». Это пошаговое иллюстрированное руководство по созданию и ведению блога на одной из главных платформ.

Участники встречи узнают, как найти тему, которая будет интересна автору и аудитории; что лучше: контент-план или творчество по вдохновению; где взять иллюстрации и как быть с авторскими правами; что делать с хейтерами и как избежать выгорания; как зарабатывать на автоматической монетизации и других источниках.

Встреча начнется в 19:00 9 июня. Вход свободный.

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