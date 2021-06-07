РИАМО - 7 июн. Правительство России планирует перейти на евро, чтобы минимизировать влияние американского доллара на финансовую систему страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нужна большая комплексная работа, чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара, что позволит нам избежать санкций и сделать мир более демократичным», — сказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев.

По его словам, правительство будет разрабатывать стимулы, чтобы разные игроки рынка уходили от доллара.

Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов оценивает степень зависимости России от доллара в два раза ниже, чем в 2014 году.

В течение июня в России собираются сократить долю долларов в Фонде национального благосостояния до 0%, а британского фунта и японской йены - до 5%. Значительнее всего увеличится доля евро. Это никак не коснется личных накоплений.

В РФ решили отказаться от долларовых активов в Фонде нацблагосостояния>>