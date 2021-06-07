РИАМО - 7 июн. Брату блогера и оппозиционера Алексея Навального Олегу продлили запрет определенных действий до 28 ноября 2021 года по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции, сообщает пресс-служба Тверского районного суда Москвы.

В апреле Мосгорсуд смягчил меру пресечения Навальному с домашнего ареста на запрет определенных действий. Ему запрещено с 20:00 до 06:00 покидать жилье, а еще нельзя пользоваться интернетом и различными средствами связи, исключение составляют вызовы полиции или скорой медпомощи.

Навальный проходит по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной массовой акции в Москве 23 января.

Фигурантам данного дела вменяют угрозу массового заражения коронавирусом из-за призыва к участию в несанкционированной акции.