РИАМО - 7 июн. Столичное управление Роспотребнадзора опечатало кальянную Mulberry lounge в Новоясеневском проезде Москвы за нарушения мер профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве в ходе осмотра помещений кальянной Mulberry lounge, по адресу: Новоясеневский проезд, д. 9, выявлено нарушение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», — сказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.

По его словам, обследование показало, что посетили курили кальян в заведении в нарушении указа мэра столицы №28-УМ от 25 марта 2020 года. Также в кальянной не проводилась уборка с применением дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха, не соблюдалась социальная дистанция, посетители кальянной находились без средств индивидуальной защиты.

Сотрудники кальянной работали без масок и перчаток. Не проводилось тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию.

«В настоящее время кальянная опечатана, материалы направлены в суд», - сказал Мустафаев.

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