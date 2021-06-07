РИАМО - 7 июн. В столице задержан мужчина, подозреваемый в причинении смерти по неосторожности, в ходе ссоры он сильно толкнул своего оппонента, из-за чего тот ударился о лестницу и скончался, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

6 июня 2021 года вблизи одного из универмагов, расположенных на Комсомольской площади, найдено тело мужчины с различными ссадинами. На вид ему было 50-55 лет.

Следователи установили, что незадолго до наступления смерти между мужчинами произошла ссора на строящемся объекте по улице Складочной. Подозреваемый толкнул потерпевшего со значительной силой, от чего последний потерял равновесие и ударился о лестницу.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

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