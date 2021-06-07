РИАМО - 7 июн. Девушку - бывшего офицера полиции - ударили по голове в столичном метро, после чего затащили в туалетную кабинку и изнасиловали, сообщает kp.ru.

Инцидент случился на станции «Цветной бульвар». Девушка направилась к кабинке, не заметив, что за ней следят. Ее поджидали рядом с дверью. На нее напали, когда девушка стала выходить из кабинки.

Позже девушка рассказала полицейским, что ее схватили за шею и повалили на пол. Мужчина бил ее по лицу и раздевал.

Она сопротивлялась, но злоумышленник оказался сильнее. Он убежал, а пострадавшая позвала на помощь. Насильника искали по камерам видеонаблюдения и задержали уже через несколько минут.