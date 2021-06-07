РИАМО - 7 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в пятерку медиарейтинга глав регионов России за май 2021 года, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

Воробьев занял четвертое место в медиарейтинге. В топ-5 также вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Белов (Санкт-Петербург), Рустам Минниханов (Татарстан), Рамзан Кадыров (Чечня).

Также Воробьев занял второе место в рейтинге глав регионов ЦФО.

В мае губернатор Московской области предложил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье. Еще Воробьев вручил губернаторскую премию «Медиана» лучшим журналистам и блогерам, освещающим проблемы региона.

Губернатор поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днем Победы и посетил главный военный парад на Красной площади столицы вместе с сыновьями и супругой.

Кроме того в мае Воробьев призвал жителей региона привиться от коронавирусной инфекции в период длинных праздников.

Глава Подмосковья рассказал о том, что самую загруженную в регионе станцию Железнодорожная сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино, которая появится в рамках МЦД-4.

Образовательный кластер по образцу сочинского центра «Сириус» будет создан в Долгопрудном на базе Физтех-лицея им. П. Капицы. Ход строительства данного объекта проверил губернатор.

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс, который является показателем качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.