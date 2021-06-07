РИАМО - 7 июн. Подмосковных предпринимателей приглашают принять участие в опросе о качестве взаимодействия власти и бизнеса в регионе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Предприниматели могут оставить свое мнение об условиях ведения бизнеса, необходимых мерах поддержки бизнеса со стороны органов власти Подмосковья.

Собранные мнения помогут улучшить условия ведения бизнеса в регионе и будут учитываться при совершенствовании деятельности органов власти и мер поддержки.

Сейчас в Подмосковье действуют различные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Например, предприниматели из дальних муниципалитетов: Коломна, Зарайск, Лотошино, Шаховская, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский округа, Луховицы, Электрогорск, - могут получить заем под 1% годовых в сумме до 5 млн рублей сроком до 3 лет.

Также в Подмосковье летом проходит сбор заявок на конкурсы грантов «Старт‑1» и «Коммерциализация» с призовым фондом более 20 млн рублей.